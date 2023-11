Taylor Swift adia show no Rio devido ao calor extremo após morte de fã

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Taylor Swift anunciou que o show que ela faria na noite deste sábado, 18, no Rio de Janeiro, foi adiado para segunda-feira, 20. A decisão foi tomada devido ao extremo calor que atinge a capital fluminense. A apresentação de sexta-feira, 17, foi marcada pela morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória devido à temperatura.

Nas redes sociais, a cantora Taylor Swift escreveu: “Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. A decisão de adiar o show desta noite foi tomada devido à extrema temperatura no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos meus bailarinos e equipe sempre estará em primeiro lugar”.

O anúncio do cancelamento foi feito nos alto-falantes do estádio quando boa parte do público já estava no local, gerando uma onda de vaias entre eles. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também se manifestou nas redes sociais e disse para o público que ainda não havia se dirigido ao estádio para dar meia-volta e retornar na segunda-feira.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou neste sábado, 18, que mudará as normas a respeito do porte de água em espetáculos. De acordo com ele, a entrada com garrafas será permitida, desde que em material adequado, e as produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor terão a obrigação de disponibilizar água potável gratuita aos expectadores.

O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou que vai acionar a T4F, empresa responsável pela organização do espetáculo, e promotores de Justiça de plantão vão fiscalizar o estádio Nilson Santos. O corpo de Ana Clara começou a ser periciado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Este foi o segundo adiamento de show da cantora em sua passagem pela América do Sul. Na semana passada, na Argentina, a cantora também precisou adiar uma apresentação devido a um forte temporal que caiu em Buenos Aires.

