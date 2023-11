Dino muda norma sobre água em espetáculos, após morte em show

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou neste sábado, 18, que mudará as normas a respeito do porte de água em espetáculos. De acordo com ele, a entrada com garrafas será permitida, desde que em material adequado, e as produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor terão a obrigação de disponibilizar água potável gratuita aos expectadores.

A determinação é da Secretaria do Consumidor, sob a parta de Dino, e será oficializada em portaria que deve ser publicada ainda hoje. A medida foi tomada após a morte de uma fã da cantora Taylor Swift, nesta sexta-feira. 17. Natural do Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides, 23, estava próxima a grade de contenção do show, no Rio de Janeiro, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã no começo desta noite”, afirmou Taylor Swift em suas redes sociais. “Sinto muitíssimo pela perda, e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando decidi trazer esse show ao Brasil”.

A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023

A turnê, chamada de The Eras Tour, era uma das mais aguardadas do ano e ocorre em meio a uma onda de calor que toma boa parte do Brasil. No Rio de Janeiro, as sensações térmicas chegaram à cada dos 60 graus centígrados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 1.000 pessoas desmaiaram no estádio Nilton Santos, na primeira noite da série de shows que ocorrerão no Brasil até o próximo dia 26.

Ao longo do dia, vários fãs portaram sobre o calor extremo nas redes sociais e reclamaram de filas de até duas horas para conseguir uma garrafa de água com a organização do espetáculo. Em nota, a empresa de entretenimento T4Fun lamentou o ocorrido e disse que a jovem recebeu os primeiros socorros ainda durante o show.

Dino já havia afirmado que sua pasta vai apurar as denúncia. “É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, disse. Em suas redes sociais, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou ter denunciado a T4Fun ao Ministério Público Federal por impedir que publico entrasse com garrafas d’água.

