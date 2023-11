Taylor Swift agradece homenagem no Cristo Redentor: ‘Não mereço a honra’

Taylor Swift apresenta o primeiro de seis shows esgotados que fará no Brasil com a estrondosa The Eras Tour na noite desta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Pronta para tocar piano no palco, em um momento mais intimista do show, a americana reconheceu o esforço empenhado pelos fãs para prestar a homenagem no Cristo Redentor que deu o que falar entre os brasileiros. “Não é possível que seja real, deve ser Photoshop”, foi a reação de Taylor ao ver a colagem projetada no monumento. “De alguma forma, vocês fizeram com que alguém colocasse a camiseta Junior Jewels [que ela veste no clipe de You Belong With Me] que diz ‘Welcome to Brazil’ no Cristo Redentor. Não fizeram?”, brincou a cantora com a plateia, que vibrava. “Não me sinto digna dessa honra, mas meio que é uma das melhores coisas que já fizeram por mim”, completou Taylor. Confira um vídeo do momento:

ELA VIU! Taylor Swift agradece ao público brasileiro pela homenagem no Cristo Redentor. #RioDeJaneiroTSTheErasTour “Foi uma das coisas generosas que já fizeram por mim” pic.twitter.com/gy7MI6ksxR — Tracklist (@tracklist) November 17, 2023

O que Taylor provavelmente desconhece é a proporção da campanha empenhada pelos swifties (como seus fãs são chamados) brasileiros: para conseguir vestir a maravilha com a mensagem de boas-vindas, eles inundaram as redes sociais com pedidos para Padre Omar, o reitor do Santuário Cristo Redentor, organização que monitora as atividades no local. Para que a projeção sobre a estátua ocorresse, o padre pediu aos fãs da cantora que participassem da “Gincana #TaylorNoCristo”, que busca agregar 20.000 unidades de panetone e água mineral até 21h desta quinta, a fim de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Os mantimentos coletados pela iniciativa abastecerão mais de 120 instituições apoiadas pelo Santuário, que atendem a milhares de pessoas.