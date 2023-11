A condição para que homenagem a Taylor Swift ocorra no Cristo Redentor

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A internet anda em polvorosa com a chegada de Taylor Swift ao Rio de Janeiro, onde se apresentará nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Além do burburinho comum a respeito de um show internacional de tal porte, porém, uma mobilização específica movimentou a prefeitura da cidade e o Santuário Cristo Redentor, organização que monitora as atividades na maravilha carioca — isso porque os fãs da americana pediram que uma homenagem à sua chegada fosse projetada na estátua. Após muito insistir, o reitor do Santuário, Padre Omar, cedeu e permitiu que a homenagem ocorra na noite de quinta, 16 de novembro — sob uma condição humanitária.

Para que a projeção sobre a estátua ocorra, o padre pede aos fãs da cantora que participem da “Gincana #TaylorNoCristo”, que busca agregar 20.000 unidades de panetone e água mineral até 21h desta quinta, a fim de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Para aderir à campanha, não é preciso estar na cidade: as doações são feitas através do site Kickante e começam em 15 reais. A iniciativa ocorre dias antes do Dia dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, em 19 de novembro.

A projeção foi desenhada pelo diretor de arte Gabriel Dadam, membro de um dos fã-clubes de Swift, e foi idealizada como um cartão de boas-vindas à cantora, que já pousou no Brasil. Os mantimentos coletados pela iniciativa abastecerão mais de 120 instituições apoiadas pelo Santuário, que atendem a milhares de pessoas.

A estadia de Taylor Swift no país se estende até o final de semana seguinte, quando se apresentará em São Paulo. A turnê The Eras também está em cartaz na forma de filme pelo país e é o espetáculo feminino mais lucrativo da história, tendo passado por cinco continentes.

