A peculiar homenagem que Taylor Swift vai ganhar no Cristo Redentor

Após ser bombardeado com pedidos de fãs da cantora Taylor Swift para que a estrela do pop fosse homenageada com uma projeção no Cristo Redentor, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou na manhã desta quinta-feira, 16, que o desejo será atendido. Durante o anúncio do Plano Verão, projeto com informações sobre a organização da capital fluminense durante a estação e o anúncio da mudança nos estágios operacionais da cidade, Paes compartilhou a novidade. “Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada em sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os ‘swifties'”, afirmou o prefeito, citando com o apelido dos fãs da artista.

“Swifties” cariocas… are you ready for it? pic.twitter.com/HReNorFIma — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 16, 2023

“Estão dizendo que ela é o Michael Jackson dos tempos atuais, pra mim é a Madonna, enfim, os mais velhos aqui tem outros registros, mas vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada”, brincou.

Taylor Swift chega ao Rio de Janeiro para fazer três shows da The Eras Tour, turnê mundial em que canta músicas de todos os seus dez álbuns de estúdio. As apresentações acontecerão em 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio. Na semana que vem, a cantora fará mais três em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque, zona oeste da capital paulista.

Nos últimos dias, os ‘swifties’ pediram a Eduardo Paes e ao padre Omar, reitor do santuário do Cristo Redentor para que o monumento contasse com uma projeção da camiseta Junior Jewels, figurino do clipe You Belong with Me. A homenagem contará com uma campanha de arrecadação de alimentos e águas, fruto de uma parceria do santuário com a gravadora que representa Taylor Swift no Brasil.

