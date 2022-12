Sete músicas que passam (bem) longe do espírito natalino

Chegou aquele momento do ano em que certas músicas saem do freezer e voltam a ser tocadas insistentemente em todos os lugares. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, e Então é Natal, de Simone, são apenas dois exemplos que, de tanto serem reproduzidos, conseguem irritar profundamente muita gente. No outro extremo desse revival recorrente, há uma série de canções para lá de anárquicas que fogem das festas natalinas — e que, no maior espírito do Grinch (o monstro que não suporta o Natal), mandam o Papai Noel, os duendes e as renas para aquele lugar. Tem para todos os gostos, com faixas que vão desde o punk dos brasileiros Garotos Podres até a fina flor do jazz de Miles Davis. Confira a seguir as mais divertidas:

Blue Xmas (To Whom It May Concern), de Miles Davis

Ícone do jazz, Miles Davis nos ensinou o que é ser cool. Na irônica Blue Xmas (To Whom It May Concern), o trompetista abraçou seu lado melancólico em uma mordaz crítica ao caráter comercial que o Natal ganhou, resumido no verso: “todo desperdício, toda a farsa”. A faixa saiu em uma compilação natalina chamada Jingle Bell Jazz, que tinha também gravações de Duke Ellington e Dave Brubeck.

Christmas With The Devil, de Spinal Tap

Dizem que o diabo mora nos detalhes. Em Christmas With The Devil, no entanto, não há sutileza. A fabricada banda de rock Spinal Tap, que surgiu no falso documentário Isto é Spinal Tap (1984), passa o Natal com o demônio e canta que os “elfos estão vestidos de couro e os anjos estão acorrentados / as ameixas açucaradas estão rançosas e as meias em chamas”.

Papai Noel Filho da P…, dos Garotos Podres

Uma das mais importantes bandas do punk brasileiro, os Garotos Podres lançaram nos anos 1980, em plena ditadura militar, uma famigerada canção de protesto contra o Natal. A faixa, que foi censurada na época — e chegou a mudar de nome para Papai Noel Velho Batuta — critica o capitalismo e o consumismo desenfreado da ocasião ao cantar: “Papai Noel Filho da P… rejeita os miseráveis / Eu quero matá-lo / Aquele porco capitalista / Presenteia os ricos e cospe nos pobres”

Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight), dos Ramones

Com ironia, os Ramones criticaram o falso clima de união e harmonia familiar que deveria permear as festas natalinas nesta canção em que eles dizem que não querem brigar na noite do dia 24 de dezembro. A verdade, sustentam os roqueiros, é que a maioria das festas termina em discussão e confusão. Na letra, eles cantam: “Porque o Natal não é época de machucar o coração do outro”.

Santa Claus Is Coming To Town, de Alice Cooper

Com seu circo dos horrores, Alice Cooper transformou o bom velhinho em um personagem de filme de terror em Santa Claus is Coming To Town. Na letra, Papai Noel está anotando quem foi um bom menino e, principalmente, quem não se comportou. “É melhor você tomar cuidado / É melhor você não chorar / É melhor você não fazer beicinho / porque eu estou lhe dizendo / O Papai Noel está chegando na cidade”.

Infeliz Natal, dos Raimundos

Os Raimundos se juntaram ao grupo de artistas que usaram o Natal para criticar as desigualdades sociais. Na letra, eles dizem: “Na sua casa tem ceia / na casa dele não tem / Na sua tem compaixão / na dele tem compreensão”. De fato, é uma música que torna infeliz qualquer Natal.

I Won’t Be Home For Christmas, de Blink-182

A banda de punk-rock purpurinado Blink-182 zomba do falso clima natalino ao cantar que chegou o momento de você tratar bem quem você não suporta o ano inteiro. A faixa, curiosamente, chegou a ficar em primeiro lugar por cinco semanas consecutivas nas paradas musicais do Canadá em 2001.