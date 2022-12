A música de natal que fez Mariah Carey voltar ao topo das paradas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Mariah Carey voltou a ocupar o primeiro lugar da Billboard Hot 100, a principal parada musical dos Estados Unidos, com a música All I Want For Christmas is You. Esta é a quarta vez que Mariah chega ao primeiro lugar com a música.

Mariah liderou durante três semanas em 2019, duas em 2020 e outras três semanas entre o fim de 2021. Apesar de ter atingido o primeiro lugar só agora, a faixa já está há nove semanas na lista neste ano. Antes mesmo de dezembro começar, a música já aparecia na nona posição no Spotify.

Lançada pela primeira vez em 1994, no álbum Merry Christmas, a canção não fez sucesso na época. Ela só foi chegar ao top 10 em 2017, 23 anos depois do lançamento. O sucesso veio após a ascensão do streaming e a inclusão da música em playlists natalinas.