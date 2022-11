De Mariah Carey a Roberto Carlos: as músicas mais famosas de Natal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O mês de dezembro já se avizinha e já é possível ouvir aqui e ali as tradicionais músicas natalinas. Faltando quase um mês para o Natal, a cantora Mariah Carey voltou às paradas musicais com a música All I Want For Christmans. Além dela, outros artistas também sempre ressurgem nessa época, como o italiano Andrea Bocelli, os brasileiros Roberto Carlos e Simone, o canadense Michael Bublé e a americana Kelly Clarkson.

Mariah Carey

A tradição de ouvir Mariah Carey no Natal começou em 1994 quando ela lançou a canção All I Want For Christmas. Desde então, todos os anos, a música da cantora aparece nas paradas musicais nesta época do ano. Antes mesmo de dezembro começar, a música já aparece na nona posição no Spotify e voltou a aparecer no top 30 da Billboard Hot 100.

Michael Bublé

O crooner canadense conhecido por suas canções românticas, sempre lança nos finais de ano álbuns natalinos. Sua canção mais famosa de natal é Christmans (Baby Please Come Home), uma versão de uma música tradicionalmente interpretada por Darlene Love, em 1963.

Andrea Bocelli

Outro cantor que todos os anos lança álbuns natalinos é o tenor italiano Andrea Bocelli. Neste ano, o músico lançou A Family Christmans, um álbum gravado com seus dois filhos, Virginia, de 10 anos, e Matteo, de 25. O disco traz duas faixas inéditas: The Greatest Gift e Il Giorno Più Speciale.

Kelly Clarkson

A cantora americana liderou no ano passado a lista de músicas natalinas mais ouvidas do século com a faixa Underneath the Tree. A artista também costuma lançar álbuns natalinos. O mais recente é do ano passado, intitulado When Christmas Comes Around.

Roberto Carlos

Não há nada mais natalino do que o especial de fim de ano de Roberto Carlos. Basta o programa ser exibido na TV para saber que as festividades estão chegando. O músico já lançou inúmeras canções de natal e religiosas, como Natal Branco e Meu Menino Jesus.

Simone

Quando se fala em música natalina no Brasil, o primeiro nome que lembramos é o da cantora Simone. Seu álbum, 25 de dezembro (dia de seu aniversário) é um clássico das festividades de fim de ano e a música Então é Natal, cover de Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon, é presença certeira em todas as casas.