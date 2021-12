Kelly Clarkson lidera lista de músicas natalinas mais ouvidas do século

Entra ano, sai ano, e dezembro traz consigo as luzes de Natal e uma espera ansiosa pelas festas de fim de ano. Na televisão, filmes como Expresso Polar e Esqueceram de Mim pipocam na programação, e os streamings musicais são invadidos por clássicos natalinos como All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carrey. Na espera pelo bom velhinho, a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP) divulgou nessa semana uma lista que elenca os maiores sucessos natalinos lançados desde 2001 – ou seja, do século XXI até agora. A rainha natalina no período, descobre-se, é Kelly Clarkson, que lidera o ranking com Underneath the Tree, e ainda aparece com outras duas posições. Ariana Grande e Justin Bieber completam o pódio com Santa Tell Me e Mistletoe.

A lista leva em conta apenas composições em que pelo menos um dos autores é membro da ASCAP, mas oferece um bom panorama do cenário natalino dos últimos anos. Segundo a Variety, o ranking foi montado “com base na análise do desempenho nos streamings e rádios de músicas registradas a partir de 2001.” A instituição, como já é tradição, também liberou um ranking geral, sem corte temporal, das canções natalinas mais populares do ano. Em 2021, o grande hit até o momento é o clássico de 1948 Sleigh Ride, originalmente lançado pelo grupo The Ronettes, e regravado por nomes como Miley Cyrus, Meghan Trainor, Carpenters e Mariah Carey. Completam o pódio Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, de 1945, e A Holly Jolly Christmas, de 1962. Curiosamente, All I Want For Christimas Is You, campeã no ano passado, aparece apenas na 14ª posição, e é a música mais nova a figurar no top 25 do ano. Nenhum dos sucessos do século XXI emplacou no ranking.

Confira as listas:

Top 10 ASCAP de Novos Clássicos Natalinos do século XXI

Underneath the Tree, Kelly Clarkson (2013) Santa Tell Me, Ariana Grande (2013) Mistletoe, Justin Bieber (2011) Like It’s Christmas, Jonas Brothers (2019) Snowman, Sia (2017) Christmas Isn’t Canceled (Just You), Kelly Clarkson (2021) Believe, Glen Ballard para trilha de O Expresso Polar (2004) Cozy Little Christmas, Katy Perry (2018) Favorite Time of Year, Carrie Underwood (2020) Under the Mistletoe, Kelly Clarkson (2020)

Top 25 ASCAP Músicas Natalinas de 2021

Sleigh Ride, Leroy Anderson and Mitchell Parish (1948) Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Sammy Cahn and Jule Styne (1945) A Holly Jolly Christmas, Johnny Marks (1962) It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Meredith Willson (1951) Santa Claus Is Comin’ to Town, Fred Coots and Haven Gillespie (1934) Jingle Bell Rock, Joseph Carleton Beal and James Ross Boothe (1958) Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Johnny Marks (1949) Rockin’ Around the Christmas Tree, Johnny Marks (1958) Winter Wonderland, Felix Bernard and Richard B. Smith (1934) Have Yourself a Merry Little Christmas, Ralph Blane and Hugh Martin (1944) Last Christmas, George Michael (1984) Frosty the Snowman, Steve Nelson and Walter E. Rollins (1950) It’s the Most Wonderful Time of the Year, Edward Pola and George Wyle (1963) All I Want for Christmas Is You, Walter Afanasieff and Mariah Carey (1994) The Christmas Song, Mel Tormé and Robert Wells (1946) Jingle Bells, James Lord Pierpont; Frank Sinatra version arranged by Gordon Jenkins (ASCAP, 1958) Do You Hear What I Hear?, Noel Regney and Gloria Shain (1962) White Christmas, Irving Berlin (1941) Here Comes Santa Claus (Down Santa Claus Lane), Gene Autry and Oakley Haldeman (1947) Feliz Navidad, José Feliciano (1970) Silver Bells, Raymond Evans and Jay Livingston (1950) Santa Baby, Joan Javits, Anthony Springer and Philip Springer (1953) Happy Holiday/The Holiday Season, Kay Tompson and Irving Berlin (1942) I’ll Be Home for Christmas, Kim Gannon, Walter Kent and Buck Ram (1943) Wonderful Christmastime, by Paul McCartney (1979)