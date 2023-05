Roger Waters anuncia 6 shows no Brasil em 2023 de sua turnê de despedida

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 22, que fará seis shows no Brasil neste ano, da sua turnê de despedida dos palcos, This Is Nota a Drill. Os shows ocorrerão entre outubro e novembro em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. A turnê iria ocorrer em 202, mas foi adiada devido à pandemia e retornou em julho de 2022, em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Os shows terão cerca de 20 clássicos do músico, muitos do período em que esteve no Pink Floyd, banda da qual foi um dos fundadores. Hits como Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here e Is This The Life We Really Want? são presenças garantidas no setlist. A venda de ingressos para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília começa no dia 24 de maio, a partir de meio dia. Para as apresentações de Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre as vendas têm início dia 25 de maio, também a partir de meio dia. Os ingressos estarão disponíveis no site da Eventim e em pontos de venda credenciados. Os ingressos custam de 195 reais a 1990 reais.

A nova turnê de Roger Waters, no entanto, vem enfrentando uma onda de boicotes ao redor do mundo devido às posições políticas do músico, pró-Rússia e contra Israel. Recentemente, os shows que ele faria na Alemanha foram cancelados sob a justificativa de antissemitismo. O músico, no entanto, tem recorrido dessas decisões com medidas judiciais. Nos últimos meses, ele discutiu com o ex-colega de banda, David Gilmour.

Confira as datas e locais dos shows:

24/10 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

28/10 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos / Engenhão

01/11 – Porto Alegre – Estádio Beira Rio

04/11 – Curitiba – Arena da Baixada

08/11 – Belo Horizonte – Mineirão

11/11 – São Paulo – Allianz Parque