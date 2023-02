A troca de farpas política entre a esposa de David Gilmour e Roger Waters

Polly Samson, esposa do guitarrista David Gilmour, do Pink Floyd, e co-autora das letras do álbum The Division Bell, se manifestou contra o ex-líder da banda, Roger Waters, no Twitter. Ela o acusou de ser antissemita, defensor de Putin, mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, lip-synching (que dubla as músicas em vez de cantar), misógino, invejoso e megalomaníaco. Gilmour compartilhou a publicação e disse que cada uma das palavras escolhidas pela esposa eram verdadeiras.

As acusações de Polly parecem ter sido motivas por uma entrevista de Waters ao jornal alemão Berliner Zeitung, da semana passada. Na entrevista, Waters polemizou sobre a guerra na Ucrânia, sobre o presidente russo Vladmir Putin e também sobre Israel. Waters lamentou ainda a música lançada pelo Pink Floyd recentemente para arrecadar fundos para as vítimas da guerra.

Em resposta ao tuíte, Waters postou uma declaração dizendo que está ciente dos “comentários incendiários e extremamente imprecisos feitos sobre ele por Polly Samson e que ele refuta totalmente”. Waters é crítico ferrenho dos assentamentos israelenses em terras palestinas e compara o estado de Israel à Alemanha nazista.

