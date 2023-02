Rihanna já começou a colher bons resultados após o Super Bowl

Palco de luxo para a indústria musical, o tradicional show do intervalo do evento esportivo Super Bowl atrai os principais artistas do mundo, desde Madonna até Beyoncé. Curiosamente, nenhum desses artistas recebeu cachê para a apresentação – alguns, a exemplo do The Weeknd, chegaram até a investir na estrutura ideal. Rihanna, responsável pelo show no domingo, 12, não recebeu cachê, mas já vem colhendo bons resultados da apresentação.

Dados apontam que a média de audiência do jogo foi de 113 milhões de espectadores, enquanto o show da cantora atraiu 119 milhões de pessoas. Uma plataforma e tanto para sua marca de maquiagem, Fenty, usada até como parte da apresentação. Ainda não foram divulgados dados de vendas dos produtos da marca, mas no Spotify o resultado já é lucrativo para a cantora.

Após o Super Bowl, Rihanna cresceu 640% no Spotify. As músicas com aumento mais expressivo de reproduções foram Bitch Better Have My Money, que cresceu 2600%; Diamonds, com 1400%; e Rude Boy, com 1170% – essa última contou com o remix do DJ brasileiro Klean.