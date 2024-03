Por que filho de Gal Gosta pede na Justiça e exumação do corpo da mãe

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O filho da cantora Gal Costa, Gabriel, de 18 anos, entrou com um pedido na Justiça solicitando a exumação do corpo da mãe, que morreu em novembro de 2022, aos 77 anos. De acordo com a certidão de óbito, Gal foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, e apresentava um quadro já desenvolvido de câncer de cabeça e pescoço, mas o garoto pede que seja realizada uma necropsia para ter um parecer final sobre o caso. A informação foi confirmada pela reportagem de VEJA com a advogada do caso, Luci Vieira Nunes.

A petição, protocolada por Luci Vieira Nunes e Mariana Athaíde na quarta-feira, 13, vem em um momento turbulento. Em fevereiro, Gabriel entrou com um processo na Justiça para brigar pela herança da mãe. O jovem, que era menor de idade quando Gal morreu, completou 18 anos recentemente, e contesta a fração que Wilma Petrillo teria direito no espólio da artista. A defesa do filho de Gal contesta que Wilma seja viúva da cantora, e alega que ela agiu apenas como empresária e madrinha de Gabriel, e que a relação romântica entre as duas teria acabado há muitos anos.

No mesmo processo, Gabriel também exige que os restos mortais da mãe sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro. O desejo de Gal era que ela fosse enterrada ao lado da mãe, no jazigo em que comprou para ser sua morada final, no Rio de Janeiro, mas Wilma optou por sepultá-la na capital paulista. Os advogados do garoto dizem estar confiantes de que o pedido da cantora será atendido por meio do processo movido pelo filho.

Na ocasião da morte de Gal, Gabriel ficou sob a guarda temporária de Petrillo, a quem chamava de madrinha. Wilma teria tido um relacionamento de 24 anos com Gal e, caso seja reconhecida como companheira da artista, ela teria direito a 50% dos bens. Ela também tentou ser inventariante do espólio. Wilma, no entanto, foi alvo de diversas denúncias publicadas na imprensa sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros em Gal.

Recentemente um áudio gravado por Gabriel foi divulgado em que Wilma pressiona o jovem a assinar um documento para que ele reconhecesse uma dívida com o selo Biscoito Fino. No áudio, de quase oito minutos, gravado pelo próprio Gabriel, Petrillo bate na mesa, faz xingamentos e chantagens emocionais contra o jovem. O contrato formalizava um adiantamento de pagamento por álbuns gravados pela artista com a gravadora.

