A briga judicial do filho de Gal Costa contra a ex-mulher da cantora

O filho da cantora Gal Costa (1945-2022), Gabriel Costa, entrou com um processo na Justiça para brigar pela herança da mãe. O jovem, que era menor de idade quando Gal morreu, completou 18 anos e agora contesta a fração que Wilma Petrillo, viúva da cantora, teria direito no espólio da artista.

A informação foi confirmada a VEJA por uma das advogadas de Gabriel, Luci Vieira Nunes. Em comunicado oficial, ela escreveu: “Gabriel Costa, filho da cantora Gal Costa, contratou advogadas para defender seus direitos à herança de sua mãe, e diz que defenderá a vontade dela na justiça. Afirma que por ocasião da morte da mãe não tinha meios de se defender porque era menor de idade e estava sob a guarda e orientação de Wilma Petrillo. Somente agora que completou a maioridade pode tomar diversas atitudes para agir de acordo com sua consciência livre de influências.”

O processo correm em segredo de Justiça. Na ocasião da morte de Gal, Gabriel ficou sob a guarda temporária de Petrillo, a quem chamava de madrinha. Wilma teria tido um relacionamento de 24 anos com Gal e, caso seja reconhecida como companheira da artista, ela teria direito a 50% dos bens. Ela também tentou ser inventariante do espólio. Wilma, no entanto, foi alvo de diversas denúncias publicadas na imprensa sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros em Gal.