Em áudio, viúva de Gal Costa pressiona filho da cantora a assinar contrato

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um áudio vazado na internet mostra a viúva de Gal Costa (1945-2022), Wilma Petrillo, pressionando o filho da cantora, Gabriel Costa, de 18 anos, a assinar um documento para que ele reconhecesse uma dívida com o selo Biscoito Fino. No áudio, de quase oito minutos, gravado pelo próprio Gabriel, Petrillo bate na mesa, faz xingamentos e chantagens emocionais contra o jovem. O contrato formalizava um adiantamento de pagamento por álbuns gravados pela artista com a gravadora.

No áudio, Gabriel afirma que não assinará o documento porque o contrato não está em nome dele e, sim, em nome de Wilma. Ele diz que deseja ligar para Kati de Almeida Braga, dona da gravadora, para tirar uma dúvida, mas Wilma tenta impedi-lo. Quase no final da gravação, Wilma perde a paciência. “Porra, Gabriel, puta que pariu. Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você. Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão”, ela diz.

Wilma também discute com o garoto sobre a porcentagem do valor a ser recebido. Ela afirma que tinha acordado 75% para ela e 25%, mas muda de ideia e diz para ser 50% para ela e 50% para ele. Gabriel, no entanto, não assina o documento. O áudio foi publicado pela primeira vez pelo site Em Off.

Gal Costa gravou com a Biscoito Fino os discos Estratosférica – Ao Vivo (2017), A Pele do Futuro (2018) e Nenhuma Dor (2021). Os trabalhos auxiliaram a cantora a renovar sua base de fãs ao promover parceria com cantoras da nova geração.

Continua após a publicidade

Gabriel entrou na justiça contra Wilma Petrillo para brigar pela herança da mãe. O jovem, que era menor de idade quando Gal morreu, completou 18 anos e agora contesta a fração que Wilma Petrillo, viúva da cantora, teria direito no espólio da artista. Em um comunicado oficial divulgado na semana passada, Gabriel afirmou que “Somente agora que completou a maioridade pode tomar diversas atitudes para agir de acordo com sua consciência livre de influências.”

O processo correm em segredo de Justiça. Na ocasião da morte de Gal, Gabriel ficou sob a guarda temporária de Petrillo, a quem chamava de madrinha. Wilma teria tido um relacionamento de 24 anos com Gal e, caso seja reconhecida como companheira da artista, ela teria direito a 50% dos bens. Ela também tentou ser inventariante do espólio. Wilma, no entanto, foi alvo de diversas denúncias publicadas na imprensa sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros em Gal.