Pedro Sampaio faz revelação sobre sexualidade no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, primeiro de três dias de Lollapalooza em São Paulo, o DJ e cantor Pedro Sampaio fez uma revelação sobre sua sexualidade durante show. Enquanto tocava um remix de Toda Forma de Amor, o telão do palco foi preenchido com um vídeo que mostrava personalidades LGBTQIA+, acompanhadas de legendas indicando suas orientações sexuais ou identidades de gênero. Após a imagem de Lulu Santos, o último apresentado foi o próprio Sampaio, acompanhado do termo “bissexual”, enquanto a música explodia. É a primeira vez que o DJ fala abertamente sobre o assunto — e foi ovacionado pelo público.

Nas últimas semanas, rumores de que Sampaio estaria em um relacionamento com o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke suscitaram a curiosidade dos fãs. No dia 5, o DJ havia publicado uma mensagem enigmática em seu Twitter: “Onde há clareza, não ha miséria. Porém, é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês”, escreveu.

Com remixes de diversos sucessos nacionais e internacionais, além de suas próprias músicas, Pedro Sampaio entregou um show enérgico. Pabllo Vittar apareceu de surpresa no palco para cantar o hit Sal, uma parceria dos dois artistas.