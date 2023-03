Lollapalooza 2023: onde assistir à transmissão na TV e no streaming

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Começa nesta sexta-feira, 24, e termina no domingo, 26, a 10ª edição do Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem ficar em casa também poderá ter um gostinho do festival pela TV: a partir das 14h (horário de Brasília) de cada dia, o evento será transmitido para todo o país pelas plataformas da Globo e pelos canais pagos Multishow e Canal Bis. No Globoplay, espectadores terão acesso a sinal exclusivo 4K. O Lollapalooza 2023 marca a estreia no Brasil de atrações como Billie Eilish, Lil Nas X e Kali Uchis e o retorno de Drake, Rosalía e Twenty One Pilots, entre outros.

Onde assistir ao Lollapalooza 2023:

Além da transmissão ao vivo com comentários de Ana Clara, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Kenya Sade e Laura Vicente, a TV Globo exibirá destaques de cada dia na rede aberta. Os programas especiais vão ao ar na faixa da madrugada, após o Conversa com Bial, Altas Horas e Domingo Maior, respectivamente.

Que horas começa o Lollapalooza 2023:

Os shows começam ao meio-dia, mas a transmissão só capta a íntegra do line-up a partir das 14h. Os horários de cada apresentação estão disponíveis no site oficial do festival e os headliners tomam conta dos palcos após o cair do Sol.

Quanto custa Globoplay, Multishow e Bis:

O plano básico do Globoplay pode ser assinado pelo valor mensal de 19,90 reais, enquanto opções que contemplam adicionais — como canais ao vivo e outros catálogos — podem chegar a 59,90 reais. O sinal das emissoras Multishow e Bis é incluso em planos específicos do streaming a partir de 42 reais, além de entrar em pacotes de assinaturas de TV paga. As opções e preços variam entre operadoras de televisão, que costumam cobrar dentro da margem de 79 a 350 reais.