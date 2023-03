Lollapalooza: Conan Gray empolga a geração Z com pop melancólico

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O americano Conan Gray, 24, subiu ao palco Chevrolet nesta sexta-feira, 24, e agitou a plateia presente no Lollapalooza com seu pop melancólico que conquista a geração Z. “Se divirtam, mas não muito, porque a próxima música é muito triste”, declarou ele antes de entoar The Exit.

Com um visual despojado, repleto de brilho e personalidade, Conan trouxe para o palco hits que exaltam a autoconfiança e incentivam os jovens a serem quem são. Antes de cantar Best Friend, o americano pediu para que a plateia abraçasse os amigos e protagonizou um momento fofo: “Para quem não veio com um amigo, eu serei seu melhor amigo esta noite”, disse.

Cria da Internet, Gray se lançou no YouTube e conquistou os jovens com hits como Manic e Heather. Seu primeiro álbum, Kid Krow, estreou em 2020 com um quinto lugar na Billboard, marcando o melhor lançamento de um estreante na parada. Pela primeira vez no Brasil, ele comentou o apelo dos fãs pelos shows e se declarou ao país: “Vocês me pedem para vir para cá há cinco anos. Amo o Brasil”

