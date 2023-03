Kali Uchis promove fina mistura musical no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O visual da cantora americana Kali Uchis, de 28 anos, num primeiro momento pode causar confusão em algum desavisado. Seu jeito de rapper e visual de cantora de reggaeton, mas com voz super afinada e um repertório que remete ao melhor do R&B e soul, foi responsável por promover uma alquimia rara no Lollapalooza.

Descendente de pais colombianos, Kali Uchis misturou com bom gosto suas influências latinas a um som classudo para um público majoritariamente jovem. Com canções que remetem à Sade, Uchis fez uma apresentação bilíngue, com canções de seu novo álbum, lançado recentemente, Red Moon In Venus, onde canta em espanhol e inglês.

No palco, ela intercalou dançarinas e pirotecnia com momentos intimistas. Em certo momentos, a sensação era de que o show poderia ser melhor aproveitado num espaço menor, mas que logo era dissipado pela superprodução do palco.

Antes de se apresentar no Brasil, a cantora passeou pelo Rio de Janeiro e postou várias fotos em uma favela carioca usando roupas da seleção brasileira. “Brasil, meu coração está cheio por sua causa”, escreveu.

