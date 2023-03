Lollapalooza: primeiro dia tem trânsito caótico, muitas filas e sol forte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição de 2023 do Lollapalooza em São Paulo começou nesta sexta-feira, 24, desafiando os fãs a um teste de resistência. Com o transporte público prejudicado devido a greve dos metroviários, boa parte de público preferiu ir até o Autódromo de Interlagos por meio de carros de aplicativos. O trânsito, que já é complicado em dias comuns, ficou caótico, com relatos de até duas horas para chegar ao local.

Vencida a primeira batalha, o calor inclemente ofereceu um novo desafio ao público, que se abrigou nos pontos de sombra e tentou se hidratar em diversos estandes do festival que distribuíam água gratuitamente. Mas, mesmo esses locais, estavam com filas gigantescas. Estantes de marcas parceiras do evento também ajudavam distribuindo cangas e brindes que ajudaram as pessoas a se abrigar do sol. Exceto pelas filas para pegar água, o clima dentro do festival é de tranquilidade.

Os primeiros shows começaram logo às 12h, com as bandas Aliados, Gab Ferreira e Curol. Na sequência vieram as atrações Brisa Flow (a primeira artista indígina a fazer show no Lollapalooza), Baby e a banda de reggae Planta & Raiz. Black Alien se apresentou às 14h10 com um show potente, mas para um público pequeno. O duo Anavitória e a cantora e modelo Suki Waterhouse, namorado do ator Robert Pattinson, se apresentaram em seguida, já para uma audiência maior. Anavitória foi a primeira a levantar o público tocando hits Amarelo, Azul e Branco, Te Amar é Massa Demais e Trevo (Tu). Já Suki fez uma apresenção anódina com canções pop chiclete e pouca empolgação.