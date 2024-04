O presente de consolação que Roberto Carlos ganhou após show cancelado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A última sexta-feira, 19, prometia ser uma data para lá de festiva para o cantor Roberto Carlos. Na ocasião, ele completou 83 anos e tinha um show marcado no Estádio do Pacaembu, onde se apresentaria para 3.000 pessoas. O local, entregue a iniciativa privada, está passando por uma longa reforma (repleta de atrasos) e não estava em condições de receber o show. Após um laudo do Corpo de Bombeiros reprovando a segurança do espaço, o show foi cancelado, mas os produtores insistiram em realizar o show, então, a polícia foi chamada para impedir a apresentação. Resultado: a data, que deveria ter sido festiva para Roberto Carlos e os fãs, se transformou em uma baita dor de cabeça.

Dois dias depois do aniversário, o músico, finalmente, ganhou um Parabéns a Você da plateia, no domingo, 21, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, com direito a acompanhamento da orquestra – que havia ensaiado a música para tocar no Pacaembu. Melhor do que nada, o presente de consolação do cantor foi recebido com alegria. Ele agradeceu e logo em seguida cantou um de seus maiores clássicos: Emoções.

“Obrigado por esse carinho, por esse amor. Por essa coisa linda. Não sei nem o que dizer. Não é sempre que a gente chega no palco e recebe um aplauso como esse, e uma manifestação como essa. Eu acho que, vou dizer uma coisa para vocês, sempre mais importante, obrigado por todo esse carinho: Eu amo vocês”, disse ele.

No ano passado, Roberto Carlos comemorou seu aniversário de 82 anos em um show especial em Cachoeiro do Itapemirim, no interior capixaba, onde ele nasceu, com direito a bolo e espumante. Tradicionalmente, os fãs sempre se reúnem na porta da casa do cantor, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para cantar Parabéns a Você ao músico, que brinda os fãs com um aceno da janela.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial