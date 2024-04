O “presente-surpresa” que Roberto Carlos ganhará em seu aniversário

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na próxima sexta-feira, 19, o cantor Roberto Carlos celebrará seu aniversário de 83 anos com um show especial no novo estádio do Pacaembu, em São Paulo, agora renomeado de Mercado Livre Arena Pacaembu. Para a ocasião, o músico será surpreendido com Parabéns a Você todo especial tocado por sua orquestra. Os músicos ensaiaram “escondidos” a canção para tocar para Roberto durante o show.

A apresentação será em um espaço no subsolo do estádio, chamado de Mercado Pago Hall, com capacidade para 8.500 pessoas, porém, o show será para apenas 2.800 pessoas. Na ocasião, ele também irá lançar sua nova turnê Eu Ofereço Flores, que também é nome da nova canção composta em agradecimento aos fãs. O artista também está preparando uma turnê pela Europa e Estados Unidos.

O estádio foi entregue à iniciativa privada em 2020, sob a responsabilidade da Allegra Pacaembu, por 35 anos. Desde então, o local passou por uma modernização e restauração. Já o estádio tem capacidade para abrigar 25.000 pessoas. Também foi construído um estacionamento subterrâneo para 500 carros. O foco ainda serão os jogos de futebol, mas o estádio também estará preparado para receber eventos variados e terá restaurantes, mercado gastronômico e galeria de arte. Foi construído ainda um edifício multiuso, no local onde ficava a arquibancada tobogã.

O acordo de naming rights com o Mercado Livre foi de 300 milhões de reais, pelos próximos trinta anos. A Universal Music será responsável pela administração do hotel que será instalado lá dentro, e o hospital Albert Einstein terá uma estrutura de reabilitação esportiva.

As reformas, no entanto, estavam previstas para outubro de 2023, depois passou para 25 de janeiro de 2024, no aniversário de São Paulo, mas atrasos impediram cumprir o cronograma. Na ocasião da privatização do estádio, a prefeitura de São Paulo afirmou que o local dava prejuízo aos cofres públicos. Em 2017, por exemplo, a receita foi de 2,4 milhões de reais, porém, os gastos com manutenção foram de 8,3 milhões.

Serviço

Data: 19 de abril de 2024.

19 de abril de 2024. Local: Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu — Rua Capivari, s/n — Portão 23, Pacaembu, São Paulo-SP.

Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu — Rua Capivari, s/n — Portão 23, Pacaembu, São Paulo-SP. Horários: abertura dos portões: 19h; início do show: 21h.

abertura dos portões: 19h; início do show: 21h. Capacidade: 3.000 pessoas.

3.000 pessoas. Preços: Setor Azul — inteira: R$1.350, meia-entrada e PCD: R$675; Setor Amarelo — inteira: R$1.100, meia-entrada e PCD: R$550; e Setor Branco — inteira: R$800, meia-entrada e PCD: R$400.

Canais de vendas

Setor Azul — inteira: R$1.350, meia-entrada e PCD: R$675; Setor Amarelo — inteira: R$1.100, meia-entrada e PCD: R$550; e Setor Branco — inteira: R$800, meia-entrada e PCD: R$400. Bilheteria oficial: bilheteria do Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller — Pacaembu, São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h; dinheiro, pix, cartão de débito e cartão de crédito (parcelamento em até 10 vezes, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa);

bilheteria do Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller — Pacaembu, São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h; dinheiro, pix, cartão de débito e cartão de crédito (parcelamento em até 10 vezes, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa); On-line: https://www.q2ingressos.com.br: pix, check out Mercado Livre/ Mercado Pago e cartão de crédito (parcelamento em até 12 vezes, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa).

https://www.q2ingressos.com.br: pix, check out Mercado Livre/ Mercado Pago e cartão de crédito (parcelamento em até 12 vezes, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa). Classificação: menores de 16 anos, acompanhados dos pais ou responsável legal.

menores de 16 anos, acompanhados dos pais ou responsável legal. Observações: estacionamento no local.

estacionamento no local. SAC: 0800 232 0800 (WhatsApp).

