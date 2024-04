Show de Roberto Carlos é cancelado após caos no Estádio do Pacaembu

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Faltando poucas horas para o início do show de Roberto Carlos, nesta sexta-feira, 19, ninguém sabia oficialmente se a apresentação iria acontecer ou não. O show, que deveria marcar a inauguração das reformas do Estádio do Pacaembu, após ter sido concedido a Allegra Pacaembu, não ocorrerá após a prefeitura interditar o local, embora os representantes do Pacaembu insistissem em dizer que o espetáculo ocorreria mesmo assim. Diversas viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana foram até o local interditar o lugar. Um baita presente de grego para o cantor, que celebra nesta sexta seu aniversário de 83 anos.

Três vistorias feitas pelos órgãos de segurança, como Corpo de Bombeiro e Contru, atestaram que o local não apresenta condições de receber cerca de 3.000 pessoas para o show, que aconteceria no segundo subsolo do lugar. No documento, foram apontados problemas como saídas de emergência obstruídas e não concluídas, sinalização de rotas de fuga inexistentes, entre outras coisas.

“A Prefeitura não autorizou a realização do show do cantor Roberto Carlos, que seria realizado na noite desta sexta-feira (19), na Arena Pacaembu. A decisão foi tomada após a comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e Contru, órgão municipal que atesta justamente a segurança de edificações. Representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento”, diz a nota oficial divulgada pela prefeitura.

Com a insistência na realização do show por parte da Allegra Pacaembu, a prefeitura enviou também uma equipe de funcionários da subprefeitura da Sé para garantir que o veto seja cumprido, inclusive colocando barreiras físicas no local para impedir a passagem do público.

Faltando duas horas para o início do show, finalmente, a Alegra Pacaembu e a Four Even divulgaram uma nota oficial confirmando o cancelamento da apresentação.

“A Concessionária Allegra Pacaembu SPE S/A e a produtora FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, lamentam informar que o show do artista Roberto Carlos, que seria realizado na data de hoje (19/4) em comemoração ao aniversário do artista no Mercado Pago Hall, está cancelado.

No intuito de cumprir com as determinações da Prefeitura de São Paulo, que não autorizou a realização do espetáculo, indeferindo o alvará para a sua realização, a produção do evento informa a quem adquiriu os ingressos on-line que entrem em contato pelo canal de atendimento (WhatsApp 0800-232-0800). Para quem adquiriu ingressos físicos, informaremos nos próximos dias qual será a forma de devolução dos valores.

Contamos com a compreensão de todos os fãs do artista. Obrigado a todos!”

