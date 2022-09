O post em que Britney Spears fez desabafo chocante – e depois deletou

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Britney Spears pode ter se livrado da tutela do pai, Jamie Spears, mas a longa trajetória errática ainda impacta sua vida e motiva desabafos nas redes sociais. No domingo, 11, a cantora publicou no Instagram mais uma foto em que aparece nua, cobrindo as partes íntimas com um emoticon de coração. Na legenda, agora deletada, escreveu sobre a falta de liberdade criativa ao longo de sua carreira e confessou: “Estou muito traumatizada para o resto da vida e, sim, estou chateada pra c****** e, não, provavelmente não vou me apresentar de novo só porque sou teimosa e vou provar meu ponto”. Para os fãs, não poderia haver anúncio mais chocante: a julgar pelo que escreveu, a estrela famosa por suas performances eletrizantes não descarta se aposentar dos palcos.

Ela diz que, entre os cerca de oito clipes feitos durante os primeiros anos da tutela, ela só gosta de um, Work Bitch. Também critica as fotos “ditas profissionais” feitas para suas turnês, as quais considera ofensivas. “Quero dizer, eles poderiam pelo menos ter trapaceado e retocado elas para mim… Apenas dizendo…”, escreveu. “Prefiro parar de fazer m**** na minha piscina e tirar fotos minhas em estúdios do que trabalhar com as pessoas mais ofensivas da minha vida.”

Nem a escolha das dançarinas contratadas para as apresentações escapou das críticas: “Eu sou extremamente baixinha, e é claro que minha equipe sempre contratou as menores garotas para estar no palco comigo”. Britney aponta sentir humilhação e diz que, enquanto as turnês realizadas sob tutela colocavam cerca de oito garotas no palco, as feitas fora da tutela tinham apenas duas ou quatro. No texto, a cantora falou ainda sobre a tutela, que durou de 2008 a 2021, e chegou a atacar o pai, Jamie. Confira a postagem, com a legenda agora deletada pela cantora: