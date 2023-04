O paradoxo de Shakira ao pedir privacidade para os filhos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em fevereiro, um levantamento de um site espanhol indicou que Shakira havia até então lucrado mais de 21 milhões de euros com três músicas relacionadas ao término com o ex-marido, o espanhol Gerard Piqué. Depois de BZRP Music Session, Vol. 53, Monotonía e Te Felicito, a colombiana lançou ainda TQG, parceria com a conterrânea Karol G, em que novamente expôs suas dores do coração. Shakira se consolidou, assim, como uma das maiores expoentes atuais do ferrenho pop vingativo. Paradoxalmente, a agitação causada pela mídia em torno das indiretas e provocações trocadas entre o ex-casal chegou até seus filhos, o que vem incomodando a cantora. Na segunda-feira, 10, ela publicou em seu Instagram uma carta aberta direcionada aos jornalistas e meios de comunicação, em que desabafa estar preocupada com a saúde mental de Milan e Sasha, de 10 e 8 anos, e pede privacidade para eles.

“Neste momento de mudanças em minha vida como figura pública, é compreensível que exista uma curiosidade permanente por parte da imprensa ao redor de mim e de minha família. Porém, meus filhos Milan e Sasha viveram um ano muito difícil, sofrendo um assédio incessante e uma perseguição sem trégua por parte de paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona”, escreveu Shakira, relatando que os fotógrafos seguiam as crianças até na frente da escola. “Agora que estão iniciando uma nova etapa em suas vidas [em Miami], peço encarecidamente à mídia em nome de meus filhos que respeitem seu direito à privacidade. Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que quer proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional de seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como toda criança merece”, finalizou a colombiana

O relacionamento de Shakira e Piqué chegou ao fim em junho do ano passado, depois de 12 anos de união. Nas redes sociais, os dois fizeram um post simples anunciando a separação e não deram mais detalhes, mas o motivo do rompimento teria sido uma traição do ex-jogador do Barcelona. Piqué, que também não poupou indiretas para a ex-esposa, assumiu um namoro com Clara Chía Mari, de 23 anos. Ao que tudo indica, os dois não estão mais juntos — especula-se que Clara teria traído o jogador.