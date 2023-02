O lucro milionário de Shakira com músicas sobre seu divórcio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O divórcio de Shakira com o jogador Gerard Piqué segue rendendo no meio musical. De acordo com um levantamento do site espanhol Activos, a colombiana já teria arrecadado mais de 115 milhões de reais com as músicas relacionadas ao término.

O site leva em conta o desempenho no Spotify e Youtube de três canções lançadas por ela depois da separação, BZRP Music Session, Vol. 53, Monotonía e Te Felicito. Juntas, as músicas somam mais de 1 bilhão de reproduções nas duas plataformas. Segundo o levantamento espanhol, o Spotify paga 0,037 centavos de euro por reprodução e o Youtube 0,0069 centavos, totalizando pouco mais de 21 milhões de euros — 115,7 milhões de reais na cotação desta segunda-feira, 27.

O número, no entanto, deve aumentar ainda mais: isso porque, na sexta-feira, 24, a cantora voltou a alfinetar o ex na canção TQG, parceria com a também colombiana Karol G. “Me machucou te ver com a nova garota, mas já estou focada nas minhas coisas. Esqueci do que vivemos, e isso é o que te ofendeu”, canta Shakira na música, que já tem mais de 88 milhões de visualizações no Youtube.

O relacionamento de Shakira e Piqué chegou ao fim em junho do ano passado, depois de 12 anos de união. Nas redes sociais, os dois fizeram um post simples anunciando a separação e não deram mais detalhes, mas o motivo do rompimento teria sido uma traição do ex-jogador do Barcelona. Atualmente, Piqué namora Clara Chía Mari, de 23 anos, e também não poupou indiretas para a ex-esposa.