A nova provocação de Shakira ao ex-marido Piqué e sua família

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Shakira fez uma nova provocação ao ex-marido, Gerard Piqué, e sua antiga sogra, Montserrat Bernabeu. Nesta quinta-feira, 9, foi divulgado um vídeo que mostra uma estátua de bruxa bem assustadora na varanda da mansão da cantora em Barcelona. Alguns meses após a separação do então jogador de futebol no ano passado, a colombiana chegou a colocar uma bruxa no mesmo local e olhando para a casa vizinha, onde os pais de Piqué vivem. Agora, a versão tem um rosto mais hostil. A “indireta” é para Montserrat, com quem Shakira, aparentemente, não se dá bem. A artista pretende se mudar da Espanha para Miami em breve.

No hay nada más latino que irse de viaje y dejar a una bruja en tu balcón, cuidando tu casa y molestando a la vecina, que resulta ser tu ex suegra. 💀 Shakira you’re so ill for that. Keep doing it! pic.twitter.com/eHwr5Mjmgf — suite 16 (@suitedieciseis) March 9, 2023

O divórcio de Shakira com Piqué inspirou a cantora a lançar várias músicas com recados ao ex, como BZRP Music Session, Vol. 53, Monotonía e Te Felicito, cheias de referências ao antigo relacionamento. De acordo com um levantamento do site espanhol Activos, a colombiana já teria arrecadado mais de 114 milhões de reais com as canções. O site leva em conta o desempenho no Spotify e YouTube e, juntas, as músicas somam mais de 1 bilhão de reproduções nas duas plataformas. Segundo o levantamento espanhol, o Spotify paga 0,037 centavos de euro por reprodução e o YouTube 0,0069 centavos, totalizando pouco mais de 21 milhões de euros — 114 milhões de reais na cotação atual.