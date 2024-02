O novo astro do rock que será “ressuscitado” com avatar e show ao vivo

VEJA Mercado em Vídeo

O balanço da Americanas, a surpresa com a economia e entrevista com Guilherme Ferreira

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 26. A semana será marcada pela divulgação do resultado do PIB do Brasil no quarto trimestre de 2023, bem como o consolidado do ano marcado pela surpresa com a agricultura. O governo projeta um crescimento de 3% no acumulado do ano. Nos Estados Unidos, dados de inflação e a segunda leitura do PIB americano devem trazer novos elementos à discussão sobre o início dos cortes de juros na maior economia do mundo. A varejista Americanas promete divulgar os balanços dos três primeiros trimestres de 2023 nesta segunda-feira. A temporada de resultados segue a todo vapor e empresas como BRF e MRV vão reportar seus números ao longo da semana. Diego Gimenes entrevista Guilherme Ferreira, especialista em investimentos da Fractal.