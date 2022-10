O arrepiante vocal de Freddie Mercury em nova música do Queen

A banda Queen divulgou nesta quinta-feira, 10, Face It Alone, uma canção inédita do grupo com um arrepiante vocal de Freddie Mercury (1946-1991), gravada durante as sessões do álbum The Miracle (1989). A banda anunciou ainda que em 18 de novembro lançará outras seis músicas inéditas.

Os integrantes remanescentes Brian May e Roger Taylor revelaram a existência da música no início do ano. “Encontramos essa pequena pérola da qual havíamos simplesmente esquecido até agora. Ela é maravilhosa, um achado”, disse May. “Era meio que algo escondido e à vista de todos. Olhamos para ela muitas vezes e pensamos: ‘ah, não, não podemos resgatar isso’. Mas, na verdade, fomos lá novamente e nossa maravilhosa equipe de engenharia disse: ‘ok, podemos dar um jeito’. É como costurar pedaços. Ficou linda. É tocante, uma obra muito apaixonada”, completou Taylor.

O álbum The Miracle foi o primeiro lançado após Mercury descobriu ser portador do HIV e o penúltimo a ser lançado com o cantor ainda vivo. A nova música precede o relançamento, em 18 de novembro, de The Miracle, em luxuoso formato de box set com 8 discos, intitulado Queen The Miracle Collector’s Edition. O trabalho terá áudio com as conversas francas da banda no estúdio em Londres e Montreux, que mostra o processo criativo dos quatro membros e a alegria, piadas e brincadeiras em seu retorno ao trabalho juntos.

Durante esse prolífico período, Mercury ciente da gravidade da doença, gravou o máximo de canções que conseguiu, muitas das quais jamais foram lançadas. No álbum Queen Forever, de 2014, a banda incluiu três faixas inéditas com Mercury: Let Me in Your Heart Again, Love Kills e There Must Be More to Life Than This.

