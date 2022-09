Måneskin repete gesto emocionante do Queen no Rock in Rio

A banda italiana Måneskin performou uma versão de Love of My Life, do Queen, durante sua apresentação no Rock in Rio nesta quinta-feira, 8. O grupo foi acompanhado em um coro quase acapela do público presente no palco Mundo. Em 1985, a banda liderada por Freddie Mercury emocionou uma legião de fãs com a performance no festival. Na edição de 2015 do Rock in Rio, uma homenagem de Brian May ao antigo colega e amigo, morto em decorrência da Aids em 1991, também tocou o coração do público.

Em seu show nesta quinta-feira, o Måneskin foi do rock ao pop ao apresentar covers de My Generation, do The Who, e até Womanizer, música bombada de Britney Spears. O quarteto formado em 2016 venceu a Eurovision em 2021, mas começou sua história tocando nas ruas de Roma, mais precisamente na Via del Corso. O grupo furou a bolha europeia com o hit Beggin, que dominou o Spotify ao virar trend no Instagram e no TikTok. Formada por Victoria De Angelis (baixo), Damiano David (vocal), Thomas Raggi (guitarra) e Ethan Torchio (bateria), a banda costuma definir seu estilo como uma “tradução da música do passado para a modernidade”, com influências que vão de Led Zeppelin a Arctic Monkeys, bebendo também do rock italiano dos anos 1980 e 90.

