O imprevisto de saúde que impediu Johnny Depp de subir aos palcos

Na última terça-feira, 18, o ator e rockstar Johnny Depp se preparava para vociferar seu hard rock em um palco de Budapeste, na Hungria, mas, na hora da checagem de som, ele não estava lá. O que foi a princípio encarado como um deslize rotineiro por seus colegas de banda, logo se revelou uma questão séria: ele estava inconsciente em seu quarto de hotel. Segundo o portal The Daily News Hungary, uma equipe médica da cidade o atendeu após a descoberta da situação, mas o impacto na saúde do astro foi grave o suficiente para causar o cancelamento de duas apresentações na Europa — a que ocorreria naquele dia e a seguinte, na Eslováquia.

A causa do mal-estar não foi revelada, mas o site húngaro especula que a perda de consciência tenha sido resultado de excessos com bebida, já que o cantor teria sido visto alcoolizado e visivelmente cambaleante horas antes.

Além da atuação, Johnny Depp cultiva uma vocação menos conhecida: a musical, que exerce dentro do grupo de hard rock The Hollywood Vampires, formado também por Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen, Robert DeLeo, Matt Sorum e Bruce Witkin. A atual turnê é a primeira reunião dos integrantes desde 2019, quando começaram os tormentos de Depp nos tribunais após o tumultuado divórcio da atriz Amber Heard. Antes disso, ele e a banda chegaram a se apresentar no Rock In Rio em 2015.

Segundo o site oficial do conjunto, os cancelamentos de shows são resultado de problemas estruturais nos espaços reservados, que comprometeriam tanto os artistas quanto o público. Além disso, os integrantes negam a existência de “imprevistos” e qualquer conexão entre os cancelamentos na Hungria e na Eslováquia.

