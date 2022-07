O duro recado de Gilberto Gil contra Bolsonaro na imprensa britânica

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 80 anos, Gilberto Gil está em turnê pela Europa, shows que ganharam destaque na mídia estrangeira. Nesta sexta-feira, 22, o renomado jornal britânico The Guardian publicou uma longa entrevista do brasileiro, na qual ele critica a política cultural de Jair Bolsonaro. “A regressão a que fomos submetidos é impressionante. Mas o que esperar de uma pessoa que prefere abrir um clube de tiro a uma biblioteca?”, diz ele. “É uma visão de mundo retrógrada, reacionária, que se opõe a qualquer tipo de avanço, que não quer viver na agilidade do futuro e nos permanentes desafios que isso implica”, completa.

A reportagem faz um panorama histórico do cantor, relembrando o período em que ele viveu exilado em Londres, junto com Caetano Veloso, durante a ditadura militar. Fala também sobre as canções que ele compôs na cidade, do histórico show que fez na primeira edição do festival de Glastonbury, em 1970, e da torcida de Gil pelo time inglês Chelsea.

A reportagem dá atenção especial à atuação política do cantor como Ministro da Cultura no governo Lula, entre 2003 e 2008. Sobre o atual governo, Gil disse que se trata de uma “enorme depreciação da imagem do Brasil para o mundo. É como se estivéssemos nos descivilizando”, afirmou.

No Reino Unido, a turnê We The People, formada por familiares do músico, faz show em Liverpool no dia 27 de julho, em Londres em 20 de julho e no festival Womad, em 31 de julho. Os bastidores da turnê europeia estão sendo filmados e vão virar uma nova série na Amazon Prime Video.