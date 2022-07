A homenagem em ritmo de reggae que Gilberto Gil fez para Cássia Eller

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando morreu precocemente, em 2001, aos 39 anos, Cássia Eller vivia o auge de sua popularidade. A artista, no entanto, deixou pouquíssimas gravações póstumas. Nesta sexta-feira, 1º, quando se celebra o Dia Internacional do Reggae, chega aos serviços de streaming uma bela homenagem a ela, que faria 60 anos em dezembro: o primeiro volume do álbum-tributo Cássia Reggae, com suas músicas reinterpretadas no ritmo jamaicano por gente como Toni Garrido, Margareth Menezes, Nando Reis e Gilberto Gil. O segundo volume da coletânea deverá sair no segundo semestre deste ano.

Com o álbum, sai também o clipe de O Segundo Sol, interpretada com maestria por Gilberto Gil (assista ao clipe abaixo com exclusividade). A escolha de Gil, aliás, foi certeira. O músico foi o responsável por popularizar o reggae no Brasil e, ao fazer essa homenagem para a cantora Cássia Eller, transformou a composição de Nando Reis, antes um pop rock radiofônico, em um delicioso reggae.

As músicas de Gilberto Gil, aliás, foram bastante gravadas por Cássia, como Oriente, Pedra Gigante, parceria com Bené Fonteles, e Chororô, que ela gravou com o próprio Gil. Ao longo da carreira, Cássia Eller lançou nove álbuns autorais, entre 1990 e 2001. Os dois volumes do tributo contam com faixas que passam por todas as fases da artista e foram produzidos por Sergio Fouad e Fernando Nunes para a Universal Music.

O principal parceiro de Cássia Eller foi mesmo Nando Reis. Embora o compositor tenha escrito os principais sucessos da artista, ele canta no tributo a música Lanterna dos Afogados, dos Paralamas do Sucesso, que já havia sido regravada com brio por Cássia em 1994. Chico Chico, filho da cantora, também está presente na homenagem. Ao lado de Jorge Du Peixe, regravou Coroné Antônio Bento. Toni Garrido, outro expoente do reggae nacional com o Cidade Negra, gravou Palavras ao Vento enquanto Maragareth Menezes interpreta Malandragem. O primeiro volume encerra com Zé Ricardo em O Meu Mundo Ficaria Completo (Com Você).