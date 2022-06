O drama de um dos maiores percussionistas brasileiros

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos mais importantes percussionistas do Brasil e do mundo, o catarinense Aírto Moreira, de 80 anos, está buscando ajuda financeira com os fãs por meio de uma vaquinha virtual para custear seu tratamento de saúde. O músico teve uma forte pneumonia que deixou sequelas motoras.

“Hoje ele necessita de fisioterapia, fonoaudiologia e tratamentos especiais. Nosso objetivo aqui é arrecadar uma quantia suficiente para que ele possa atravessar esse momento delicado com serenidade, conforto, dignidade e todos os cuidados necessários”, diz o texto publicado na plataforma virtual que está arrecadando o dinheiro para o músico. Aberta há quatro dias, a vaquinha que tem a meta de arrecadar 120.000 reais, já recebeu até o momento 24.000 reais.

Em seus mais de 60 anos de carreira, Aírto já integrou o Sambalanço Trio, com César Camargo Mariano e Humberto Cláiber. Depois ele tocou com Hermeto Pascoal no Sambrasa Trio. No final dos anos 1960, ele se mudou para os Estados Unidos onde participou da gravação de um dos mais importantes discos de Miles Davis, Bitches Brew, tocando percussão e cuíca. Aírto é casado com a cantora Flora Purim, que é uma das mais importantes cantoras de jazz do mundo. Com Flora, Aírto gravou Return To Forever, clássico de Chick Corea. O disco, mais tarde, deu origem a um grupo de mesmo nome, liderado por Corea, por onde passaram outros grandes músicos como Stanley Clarke e Al Di Meola.

Além de Davis e Corea, ele tocou também com Wayne Shorter, Herbie Hancock, Dave Holland, John McLaughlin, Keith Jarrett, integrou a formação original do Weather Report ao lado de Wayne Shorter, Joe Zavignul, Miroslav Vitous e Alphonse Mouzon. No ano passado, Aírto chegou a lançar o álbum Eu Canto Assim, com a gravação de nove músicas lançadas entre 1950 e 1960.