Catálogo de Frank Zappa com obras inéditas é vendido para a Universal

A Universal Music Group anunciou nesta quinta-feira, 30, que adquiriu o catálogo do músico Frank Zappa (1940-1993), que inclui publicações, filmes, músicas e o conteúdo do The Vault, um galpão com os arquivos brutos e inéditos do artista. O acordo foi assinado com os herdeiros do guitarrista, seus filhos Moon, Dweezil, Ahmet e Diva Zappa. O valor do negócio não foi divulgado.

Dono de composições complexas e também excêntricas, Zappa tem uma extensa discografia. Pouquíssimos álbuns e singles, no entanto, atingiram o topo das paradas. Ao adquirir o catálogo, a aposta da Universal é de que as desafiadoras músicas de Zappa, que misturava o rock com o jazz e expedientes de vanguarda em suas criações, serão redescobertas no futuro.

Zappa, que morreu em 1993, aos 52 anos, em decorrência de um câncer de próstata, era um documentarista obsessivo de seu próprio trabalho e durante anos guardou no The Vault uma quantidade substancial de material inédito. A Universal não informou, no entanto, quando e se esses materiais serão divulgados. Nos últimos anos, os familiares do músico fizeram um esforço para divulgar a obra de Zappa nas plataformas digitais, além de relançamentos especiais, remasterizações e lançamentos em vinil.