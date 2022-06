Futebol e banheiro entupido: série mostra rotina da família Gilberto Gil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Para a cantora Preta Gil, os cinco episódios da série Em Casa com os Gil, que estreia nesta sexta-feira, 24, na Amazon Prime Video, estão mais para um reality show do que para um documentário. “Me senti a própria Kim Kardashian”, diz ela. Há um ano, durante o aniversário de 79 anos de seu pai, ela e outros 40 familiares se hospedaram no sítio do músico, em Araras, na região Serrana do Rio de Janeiro, para preparar a turnê que eles farão no mês que vem pela Europa. O registro da reunião ficou a cargo do diretor Andrucha Waddington, adepto do “cinema direto”. Ou seja, ao retratar o encontro, Andrucha não seguiu a velha fórmula dos documentários, em que os participantes dão aquelas declarações olhando para a câmera. Ele apenas deixou as coisas acontecerem. Reside aí, portanto, a confusão de Preta Gil: trata-se de uma série documental que registra um momento histórico da carreira de Gil mas, ao mesmo tempo, com um jeitão delicioso de reality show.

A nova série engrossa um promissor filão de “docu-realities” de artistas brasileiros. Nos últimos anos, Zezé Di Camargo protagonizou É o Amor – Família Camargo (Netflix), Ludmilla fez o Rainha da Favela (Globoplay), e Luciano Szafir mostrou sua família em Os Szafirs, no E!. Todos eles inspirados em The Osbournes, que mostrou em 2002, na MTV, a insana rotina dos familiares do roqueiro Ozzy Osbourne. “De modo geral, o que queríamos oferecer era uma jornada audiovisual que fosse interessante para o público focalizando a família de uma personalidade conhecida, como eu. O desafio que aceitamos era deixar a coisa palatável e nos colocamos à disposição desse trabalho”, disse Gilberto Gil durante entrevista coletiva para divulgar a série.

Roteirizada por Hermano Vianna, a atração mostra os integrantes da família Gil participando de várias dinâmicas em que cada um deles tem de defender uma música do cantor para entrar no repertório da turnê europeia. Enquanto isso, as câmeras captam também momentos fugazes da rotina da família, como uma festinha junina, o Parabéns a Você para Gil, os almoços e jantares coletivos, os jogos de futebol, uma soneca esporádica de Gil e até uma impagável briga após Bela Gil entupir um banheiro.

Com cinco episódios curtos de 35 minutos de duração, a família discute ainda temas importantes como a prisão e o exílio de Gil durante a ditadura militar, o racismo que a família já sofreu e a chegada da morte. Em um dos momentos mais marcantes, Bento, de 18 anos, neto de Gil, diz que sempre conversa sobre o tema com o avô e gostaria de vê-lo cantando na turnê a música Não Tenho Medo da Morte, lançada em 2008 no álbum Banda Larga Cordel.

A família Gil deve chegar à Europa neste final de semana, já para celebrar no domingo os 80 anos de Gil. Na sequência, iniciam os shows na França, Alemanha, Itália, Dinamarca e Inglaterra. Os passos dos Gil serão mais uma vez acompanhados por Andrucha, que registrará os bastidores da turnê para uma segunda temporada da série, desta vez intitulada Viajando com os Gil e com previsão de estreia na Amazon Prime Video no ano que vem.