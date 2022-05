Gilberto Gil faz show emotivo em SP com participação de neta e filhos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Prestes a completar 80 anos, o recém empossado Imortal da Academia Brasileira de Letra, Gilberto Gil, fez uma emotiva apresentação neste sábado, 14, para 15 mil pessoas no festival Mita, em São Paulo. A neta Flor Gil, de 13 anos, não conseguiu segurar as lágrimas após cantar a música I Say a Little Prayer, de Burt Bacharach. “É a primeira vez que ela canta ao vivo para tanta gente”, disse o avô todo orgulhoso. Na plateia, a mãe, Bela Gil, também se emocionou. “Meus amores no palco”, escreveu em post nas redes sociais. Gil também foi acompanhado no palco do filho Bem, de 37, que tocou guitarra e baixo.

Antes do show de Gil, se apresentaram Xênia França, Black Alien, Luedji Luna e Marina Sena. O festival continua no domingo, com shows e Letrux, Liniker, Marcelo D2, e as bandas internacionais Two Door Cinema Club e Gorillaz.

Coincidentemente, neste mesmo sábado, a poucos quilômetros dali, ocorria outro festival, o Nômade, que contou com a participação da banda Os Gilsons, que tem entre seus integrantes filhos e netos de Gil, e também um show de um dos grandes parceiros de Gil, Caetano Veloso.

Em quase 1h30 de apresentação, Gil demonstrou estar em forma. O músico, que começou o show sentado, em clima intimista, se levantou na metade, arriscando alguns passos de samba. A apresentação contou com diversos covers, como Upa Neguinho, de Edu Lobo, É Luxo Só, de Ary Barroso e Stir It Up, de Bob Marley e The Wailers. Mas clássicos da sua carreira como Expresso 2222, Drão, Andar Com Fé e Aquele Abraço também estiveram no repertório. Em Madalena, Bela Gil subiu ao palco para cantar em coro com a filha.

O clima familiar continua no próximo mês, quando Gil completa 80 anos. Com a companhia de cerca de 40 familiares, ele dará início a uma turnê europeia de 40 dias, que, no futuro, vai virar série documental da Amazon Prime Video. Aparentemente, muitas lágrimas ainda vão rolar.