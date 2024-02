O deslize de Alicia Keys no Super Bowl que a NFL tentou esconder

A noite de 11 de janeiro, domingo, foi marcada por festividades carnavalescas para brasileiros e pelo Super Bowl para americanos, que anualmente assistem à final do campeonato da NFL, principal liga de futebol americano do país. A atração, porém, não atrai apenas os maníacos pelo esporte, e é aproveitada pela indústria de entretenimento para a divulgação de comerciais e trailers — como os de Deadpool 3 e Wicked — e para uma grande apresentação musical que, dessa vez, ficou nas mãos do astro pop Usher e convidados. Em pouco mais de 13 minutos, ele apresentou hits como Love in this Club e Bad Girl, e recebeu também os colegas Lil John, Ludacris, will.i.am e Alicia Keys, que entoou Ain’t Got You sozinha. Sua participação, porém, começou com o pé esquerdo: ela desafinou logo na primeira frase da canção, coisa que quem assistiu ao vídeo pelo canal do YouTube oficial da liga não saberia dizer — lá, o momento foi dublado e corrigido.

Last night Alicia Keys’s voice cracked (first video), and fascinatingly, the official NFL YouTube channel appears to be attempting to erase that little moment, having edited it out in their upload (second video). pic.twitter.com/EM4k8rWT8c — Robert Komaniecki (@Komaniecki_R) February 12, 2024

A desafinada foi percebida por quem assistia à transmissão ao vivo, entretanto, comentários sobre a voz de Keys logo se multiplicaram pelas redes sociais. O marido da cantora, o produtor Swizz Beatz, a defendeu via Instagram, escrevendo que as pessoas estavam “comentando a coisa errada” e que deviam desviar a atenção para o “vestido incrível” usado por ela. Ele ainda parabenizou a esposa e afirmou que ambos rejeitam “vibrações negativas”.

Sucesso de audiência, o Super Bowl pode ser tanto honra máxima quanto risco grave para uma carreira. Em 2004, por exemplo, Janet Jackson sofreu grandes prejuízos após ter seu seio exposto ao vivo durante apresentação sensual ao lado de Justin Timberlake. Keys, entretanto, parece esquivar bem qualquer represália pelo deslize, e a apresentação vem sendo elogiada pela mídia americana. A NFL não comentou sobre a edição do vídeo do YouTube.

