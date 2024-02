Deadpool ironiza Marvel e ganha astro de ‘Succession’ em trailer aguardado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para além de ser a grande final da NFL, com um show musical badalado no intervalo, o Super Bowl é também plataforma de lançamento do cinema e da TV, que divulgam durante os comerciais trailers das novidades que estão por vir. Na edição deste ano, mereceu destaque a prévia de Deadpool e Wolverine, que estreia no Brasil em 25 de julho. O herói debochado vivido por Ryan Reynolds ironizou a crise da Marvel, se autoproclamou o Messias que vai salvar o estúdio, e ainda contou com a presença de Matthew Macfadyen, ator premiado por interpretar o personagem Tom na série Succession. Claro, como diz o título, Wolverine também marca presença no teaser. Confira o trailer a seguir e mais três que valem uma espiada.

Planeta Dos Macacos: O Reinado — estreia no Brasil em 9 de maio

Wicked – Parte 1 — estreia em 28 de novembro

Twister – estreia em 18 de julho

