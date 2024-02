A atitude violenta de namorado de Taylor Swift durante jogo do Super Bowl

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, neste domingo, 11, ao derrotar o San Francisco 49ers, em Las Vegas. O jogo, que foi disputadíssimo desde o início até o fim, teve lances tensos envolvendo o jogador Travis Kelce, namorado da cantora Taylor Swift. O atleta teve uma explosão de agressividade em cima do técnico Andy Reid.

Logo no início da partida, após uma jogada que deu errado, Kelce foi para cima do técnico empurrando e gritando com ele de maneira violenta, sendo contido por um dos colegas de equipe. O experiente técnico, deixou o atleta extravasar e não se abalou, liderando a equipe até a vitória no último minuto da prorrogação.

Ao final da partida, Kelce pediu desculpas ao treinador. Em entrevista, Reid disse que não viu Kelce se aproximando e, por isso, ocorreu o empurrão. Ele afirmou ainda que Kelce é um dos jogadores que ele conhece melhor e que ele apenas queria continuar jogando. Nada demais e bola pra frente.

