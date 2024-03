O alto valor do ingresso no mercado paralelo para ver Caetano e Bethânia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A velocidade com que os ingressos para os shows da turnê dos irmãos Caetano e Maria Bethânia se esgotaram, após a abertura das vendas na quarta-feira, 20, causou espanto nos fãs. Afinal, o show da dupla em São Paulo, por exemplo, só será em dezembro. O interesse na turnê é semelhante ao que grandes artistas estrangeiros causam nos brasileiros, que esgotam ingressos em minutos de atrações que vão do k-pop do BTS ao pop de Taylor Swift.

Os tickets para os shows Rio de Janeiro e São Paulo se esgotaram em menos de uma hora. Logo em seguida, Caetano anunciou novas datas nas duas capitais e as pré-vendas para clientes do Banco do Brasil começaram nesta quinta-feira, 21, e abre para o público geral no sábado, 23. Nas outras capitais Belo Horizonte (MG), Belém, Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Salvador (BA), ainda há alguns ingressos, mas a maioria dos setores também já está esgotado. Vale lembrar que o site oficial de vendas é o https://www.ticketmaster.com.br/.

Como consequência, os fãs mais velhos da dupla, que não estavam acostumados a correr contra o tempo para ficar em filas online no site oficial de vendas, estão se deparando com a triste realidade de tentar encontrar ingressos para revenda no mercado paralelo, um ambiente altamente suscetível a golpes e outras mutretas. A reportagem de VEJA pesquisou alguns desses sites e encontrou ingressos sendo vendidos pelo dobro do valor normal – especialmente em zonas onde não há mais ingressos disponíveis para a venda no site oficial.

Por exemplo, em Salvador, a pista premium custa no site oficial 470 reais (já esgotado). No mercado paralelo, o preço salta 1.186 reais (ainda disponível). Já no concorridíssimo show de São Paulo, no Allianz Parque, o preço na pista premium é de 520 reais (esgotado no dia 14 de dezembro), no site não oficial, salta para 1.150 reais (ainda disponível) e com entrega via Sedex.

Vale lembrar que a compra fora do site oficial é altamente desaconselhável devido a riscos de golpe ou ingressos falsos. A revenda de ingressos, porém, não é proibida. Diferentemente do que aconteceu na quarta-feira, quando um golpista clonou o site oficial de venda de ingressos.

Confira a agenda completa:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto — RioArena

Rio de Janeiro: 10 e 11 de agosto – Farmasi Arena (datas extras)

Belo Horizonte: 7 de setembro — Estádio do Mineirão

Belém: 29 de setembro — Hangar

Porto Alegre: 12 de outubro —Arena do Grêmio

Brasília: 9 de novembro — Arena BRB Mané Garrincha

Salvador: 30 de novembro —Itaipava Arena Fonte Nova

São Paulo: 14 de dezembro — Allianz Parque

São Paulo: 15 de dezembro – Allianz Parque (data extra)

