Caetano e Maria Bethânia anunciam novas datas de show no Rio e em SP

Os ingressos para a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, se esgotaram em menos de uma hora para as apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo. As vendas, abertas na manhã desta quarta-feira, 20, tiveram alta procura e gerou reclamações entre os fãs que não conseguiram comprar.

Em suas redes sociais, Caetano Veloso anunciou novas datas nessas cidades: Nos dias 10 e 11 de agosto no RJ, na Farmasi Arena; e 15 de dezembro em SP, no Allianz Parque. A pré-venda para clientes Banco do Brasil Ourocard começam nesta quinta-feira, 21, a partir das 10h. Para o público geral será aberta no sábado, 23.

Além de Rio e São Paulo, os irmãos também se apresentarão em Belo Horizonte (MG), Belém, Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Salvador (BA). Em todos essas cidades ainda há ingressos e estão à venda em https://www.ticketmaster.com.br/.

O show mais aguardado da turnê, no entanto, deverá ocorrer no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Na ocasião, os irmãos de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, se apresentarão no emblemático estádio, localizado em um dos pontos mais nobres da cidade.

Golpistas se aproveitaram do interesse e criaram sites falsos de vendas de ingressos. Em suas redes, Caetano também alertou contra esses sites destacando que o único oficial é o da Ticketmaster.

Confira a agenda completa:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto — RioArena

Rio de Janeiro: 10 e 11 de agosto – Farmasi Arena (datas extras)

Belo Horizonte: 7 de setembro — Estádio do Mineirão

Belém: 29 de setembro — Hangar

Porto Alegre: 12 de outubro —Arena do Grêmio

Brasília: 9 de novembro — Arena BRB Mané Garrincha

Salvador: 30 de novembro —Itaipava Arena Fonte Nova

São Paulo: 14 de dezembro — Allianz Parque

São Paulo: 15 de dezembro – Allianz Parque (data extra)

