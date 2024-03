Onde será o show mais aguardado da turnê de Caetano e Maria Bethânia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em dezembro do ano passado, Caetano Veloso, de 81 anos, anunciou em suas redes sociais que estava entrando em um período de férias radicais. O artista pediu que ninguém o convidasse para nada, “sobretudo aqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados”.

Aparentemente, a única capaz de retirar o cantor de seu período sabático foi sua irmã, Maria Bethânia, de 77 anos. Juntos, a dupla fará, a partir de agosto deste ano, oito shows em sete capitais brasileiras. Mas, uma dessas apresentações terá um gostinho especial para os dois. Trata-se do show na Arena Fonte Nova, em Salvador, em 30 de novembro. Na ocasião, os irmãos de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, se apresentarão no emblemático estádio, localizado em um dos pontos mais nobres da cidade.

Exceto pelo show no Rio de Janeiro, que ocorrerá no RioArena, e o de Belém, no Pará, que será no Hangar, todos os outros shows vão acontecer em estádios. Para além do gigantismo dos shows, que deverão ter lotação média de 60.000 pessoas, a turnê também terá outra importante marca. Esta será a primeira vez que os irmãos farão show juntos em 46 anos.

Como era de se esperar, o interesse no show da dupla está alto. Neste domingo, 17, começaram as pré-vendas de ingressos. Nas redes sociais, os fãs reclamaram de instabilidade no sistema de vendas online, que motivou uma resposta da mulher de Caetano, Paula Lavigne. Nas redes sociais, ela pediu calma e disse que agora ocorria apenas a pré-venda para clientes do Banco do Brasil. A venda para o público geral começará nesta quarta-feira, 20. O preço dos ingressos varia entre 110 reais a 740 reais.

Confira a agenda completa:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto — RioArena

Belo Horizonte: 7 de setembro — Estádio do Mineirão

Belém: 29 de setembro — Hangar

Porto Alegre: 12 de outubro —Arena do Grêmio

Brasília: 9 de novembro — Arena BRB Mané Garrincha

Salvador: 30 de novembro —Itaipava Arena Fonte Nova

São Paulo: 14 de dezembro — Allianz Parque

