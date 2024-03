Site vende ingressos falsos para show de Caetano e Maria Bethânia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As vendas de ingressos para o público geral para a histórica turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia começou nesta quarta-feira, 20, e muitos fãs estão reclamando de sites falsos. Um deles, no endereço https://caetanoebethania-ticketmaster.com recriou o mesmo ambiente de vendas do site oficial e com direito até a fila de espera.

O site real e oficial para venda de ingressos é https://www.ticketmaster.com.br

É possível perceber, no caso do site falso, que os golpistas registraram o domínio no exterior e com um nome bastante semelhante ao original. Aos fãs, no entanto, vale observar alguns detalhes que demonstram a falsidade do site. Não há links no final da página para seções como Minha Compra, Meu Perfil, etc.

Também há elementos que destoam do original, como a fonte dos textos e, mais importante, há ingressos à venda para todos os dias. No site oficial da Ticketmaster, já há vários setores esgotados. No geral, no entanto, o site falso é bastante semelhante ao original.

As dicas para evitar sites falsos é sempre checar atentamente a URL do site, checar se há erros de digitação ou design mal produzidos. Outra ferramenta importante é checar a data de registro do domínio no site https://registro.br/2/whois, digitando o endereço suspeito. Se a data for muito recente, desconfie.

Outra opção é checar o status do site no Google, com a ferramenta Navegação Segura no endereço https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search.

Por fim, desconfie sempre de boas oportunidades ou facilidades. O ditado é antigo mas sempre vale: quando a esmola é demais, o santo desconfia.

