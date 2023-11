O acordo milionário de Shakira na Espanha para evitar prisão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Shakira chegou a um acordo com autoridades da Espanha a respeito de uma acusação de sonegar cerca de 15 milhões de euros (cerca de 80 milhões de reais) em impostos. Shakira, que negava dever os impostos e sempre afirmou ser inocente, teve de aceitar as acusações e pagar uma multa de 50% do valor (cerca de 7,3 milhões de euros) mais 438 mil euros para evitar uma condenação de três anos de prisão.

Shakira é acusada de não pagar impostos entre 2012 e 2014. A justificativa da artista é que nestes anos, ela era uma nômade devido ao seu trabalho, e não morava 100% do tempo na Espanha. A Justiça, no entanto, entendeu que Shakira passou mais da metade do ano no país, tinha uma casa em Barcelona e, portanto, devia os impostos.

Segundo uma reportagem da BBC, a cantora decidiu pelo acordo para preservar os filhos, fruto do casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. “Embora eu estivesse determinada a defender a minha inocência em um julgamento que os meus advogados estavam confiantes que teria decidido a meu favor, tomei a decisão de finalmente resolver esta questão tendo no coração o melhor interesse dos meus filhos, que não querem ver sua mãe sacrificar seu bem-estar pessoal nesta luta”, disse.

