Shakira revela momento cruel em que descobriu traição de Piqué

Em meio ao processo de divórcio de Gerard Piqué, Shakira revelou ter descoberto a traição do então marido pela imprensa e enquanto seu pai, William Mebarak, de 91 anos, estava internado em uma UTI. “Minha mãe sempre foi minha parceira no crime e meu pai é meu melhor amigo. Ele foi a Barcelona para me consolar depois que fui consumida pela tristeza por causa da minha separação e ficou gravemente ferido em um acidente. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava caindo aos pedaços. Eu estava descobrindo pela imprensa que havia sido traído enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não fosse sobreviver a tanto”, lamentou a cantora colombiana em entrevista à People.

Shakira e Piqué viveram um relacionamento por 12 anos e são pais de Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Eles anunciaram a separação em junho do ano passado. O ex-jogador de futebol traiu a cantora com Clara Chía, com quem namora atualmente.

A artista confessou na conversa com a People que achou que seu pai não sobreviveria àquela internação, justamente no período mais conturbado de sua vida. “O homem que eu mais amei na minha vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele. Eu não podia falar com ele ou pedir ao meu melhor amigo o conselho de que tanto precisava”, disse. “Ma sua recuperação foi muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso e um personagem cativante que surpreende a todos com sua força. Ele superou a COVID uma vez, dois acidentes, uma pneumonia e cinco cirurgias – tudo isso aos 91 anos, em menos de seis meses. Meu pai é o maior exemplo de resiliência e minha mãe [Nidia Ripoll] está ao seu lado dia e noite”, celebrou.

“Já passei por negação, raiva, dor, aceitação, luto, esperança, decepção, esperança de novo, excitação. Tantas emoções e sentimentos que às vezes parecem misturados, que não pareciam ser capazes de coexistir dentro de mim, que consegui desvendar apenas através de minhas canções, para me entender melhor. Não para me explicar ou justificar, apenas para me entender e me posicionar”, concluiu Shakira, que lançou o hit Bzrp Music Sessions 53, sobre a traição. “Há um pouco de tudo. Há dias em que me sinto forte. Há dias em que sinto que já vivi tantas coisas difíceis que posso enfrentar qualquer coisa. Toda a minha vida tive medo de enfrentar as coisas que eu Tive que enfrentar no final, e sobrevivi a eles. Achei que não conseguiria, porém, a resiliência do ser humano, principalmente da mulher, é inesgotável”, concluiu.

