Madonna: o que se sabe sobre o estado de saúde delicado da cantora

Internada na semana passada com uma grave infecção bacteriana, Madonna recebeu alta médica nesta quinta-feira, 29, mas pode demorar meses para se recuperar completamente. Segundo o jornal Daily Mail, um membro da família disse que o caso da cantora foi tão grave que eles “se prepararam para o pior”. A internação veio a público na última quarta, 28, quando o empresário da artista, Guy Oseary, informou em suas redes sociais que ela estava com um “quadro grave de infecção bacteriana” e por isso precisaria adiar sua turnê em comemoração aos 40 anos de carreira, que começaria em Vancouver em 15 de julho.

Em entrevista ao tabloide americano, parentes não identificados e pessoas próximas à cantora disseram que a internação de Madonna gerou grande preocupação. “Por um curto período houve um receio real, na espera até que os médicos descobrissem o que estava causando o problema. Mas, assim que o identificaram, ficamos seguros de que o tratamento funcionaria”, revelou uma fonte do jornal.

Prestes a completar 65 anos em agosto, Madonna se preparava nas últimas semanas para a turnê comemorativa de sua carreira, Four Decades – The Celebration Tour, que começaria em julho no Canadá. Depois, ela seguiria para vários shows nos Estados Unidos e embarcaria para a Europa em outubro, com shows na Inglaterra, França, Itália e Portugal.

Nas redes sociais, o último post da cantora mostra os ensaios intensos para as apresentações. A publicação foi feita na terça-feira 20, e a cantora teria sido encontrada desacordada em casa no sábado seguinte, 24. Madonna teria sido levada às pressas de ambulância a um hospital em Nova York, onde foi encaminhada à UTI.

Novos detalhes sobre o seu estado de saúde não foram divulgados, mas a comediante Rosie O’Donnell, amiga de longa data da popstar, tranquilizou fãs dizendo que Madonna está bem. Fontes próximas à cantora, no entanto, alertaram que há uma preocupação de que o ritmo de trabalho empenhado por ela para a turnê tenha sido alto demais. “Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade e tem se desgastado nos últimos meses”, diz a reportagem do Daily Mail, completando que Madonna estaria colocando a carreira à frente da saúde.

