Madonna anuncia nova turnê para celebrar 40 anos de “mega sucessos”

Após apagar todas as fotos de seu Instagram, a cantora Madonna anunciou nesta terça-feira, 17, que fará uma nova turnê mundial, batizada de Madonna: The Celebration Tour, onde apresentará “quatro décadas de mega sucessos”. O anúncio foi feito por meio de um vídeo com referências ao filme Na Cama com Madonna, de 1990. O vídeo conta com a participação de Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e termina com a humorista Amy Schumer desafiando Madonna a sair em turnê e apresentar seus sucessos.

Em seguida, a cantora aceita o desafio a partir de 15 de julho. Produzida pela Live Nation, a turnê global vai passar por 35 cidades nos Estados Unidos e Canadá e depois segue para a Europa, onde se apresentará em 11 cidades, como Londres, Barcelona, Paris e Estocolmo. “Estou animada para explorar o maior número possível de músicas na esperança de dar aos meus fãs o show que eles esperavam”, diz Madonna no anúncio.

Os ingressos estarão à venda a partir de sexta-feira, 20 em madonna.com/tour.

Confira todas as datas:

Sábado, 15 de julho – Vancouver, BC – Rogers Arena

Terça-feira, 18 de julho – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sábado, 22 de julho – Phoenix, AZ – Footprint Center

Terça-feira, 25 de julho – Denver, CO – Ball Arena

Quinta-feira, 27 de julho – Tulsa, OK – BOK Center

Domingo, 30 de julho – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Quarta-feira, 2 de agosto – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sábado, 05 de agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Segunda, 07 de agosto – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Quarta-feira, 09 de agosto – Chicago, IL – United Center

Domingo, 13 de agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sábado, 19 de agosto – Montreal, QC – Centre Bell

Quarta-feira, 23 de agosto – Nova York, NY – Madison Square Garden

Quinta-feira, 24 de agosto – Nova York, NY – Madison Square Garden

Quarta-feira, 30 de agosto – Boston, MA – TD Garden

Sábado, 02 de setembro – Washington, DC – Capital One Arena

Terça-feira, 05 de setembro – Atlanta, GA – State Farm Arena

Quarta-feira, 07 de setembro – Tampa, FL – Amalie Arena

Sábado, 09 de setembro – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Quarta-feira, 13 de setembro – Houston, TX – Toyota Center

Segunda, 18 de setembro – Dallas, TX – American Airlines Center

Quinta-feira, 21 de setembro – Austin, TX – Moody Center ATX

Quarta-feira, 27 de setembro – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Quarta-feira, 04 de outubro – San Francisco, CA – Chase Center

Sábado, 07 de outubro – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena



DATAS DO CELEBATION TOUR EUROPE:

Sábado, 14 de outubro – Londres, Reino Unido – The O2

Sábado, 21 de outubro – Antuérpia, BE – Sportpaleis

Quarta-feira. 25 de outubro – Copenhagen, DK – Royal Arena

Sábado, 28 de outubro – Estocolmo, SE – Tele2

Quarta-feira, 01 de novembro – Barcelona, ​​​​ES – Palau Sant Jordi

Segunda, 06 de novembro – Lisboa, PT – Altice Arena

Domingo, 12 de novembro – Paris, FR – Accor Arena

Segunda-feira, 13 de novembro – Paris, FR – Accor Arena

Quarta-feira, 15 de novembro – Cologne, DE – Lanxess Arena

Quinta-feira, 23 de novembro – Milão, IT – Fórum de Milão

Terça-feira, 28 de novembro – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

Sexta, 1º de dezembro – Amsterdã, Holanda – Ziggo Dome