Madonna tem alta do hospital após internação na UTI com grave infecção,

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Internada desde sábado, 24, a cantora Madonna, de 64 anos, recebeu alta nesta quinta-feira, 29, após ter contraído uma séria infecção bacteriana. A artista estava em um hospital de Nova York na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação da saída da artista do hospital foi divulgada pela emissora americana CNN, que conversou com uma fonte ligada à cantora afirmando que ela foi levada para casa em uma ambulância.

O anúncio da internação da artista foi feito nesta quarta-feira, 28, pelo seu empresário, Guy Oseary, no Instagram, que até o momento não confirmou a alta da artista do hospital. No Instagram da artista também não há qualquer menção a internação. A última postagem de Madonna é da semana passada. Devido ao problema de saúde, as apresentações de sua nova turnê em celebração aos seus 40 anos de carreira, deverão ter as datas remarcadas. Intitulada Four Decades – The Celebration Tour, a turnê começaria no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. Depois ela seguiria para vários shows nos Estados Unidos. Em outubro ela viajaria para a Europa, com shows na Inglaterra, França, Itália e Portugal.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa”, diz o comunicado divulgado anteriormente. “Neste momento precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados.”

Siga