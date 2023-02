A dura resposta de Madonna para quem fez piada de sua aparência

Na noite do Grammy, no último dia 5 de fevereiro, a cantora Madonna virou motivo de chacota e piadas por sua aparência durante a premiação. A artista estava com o rosto inchado e esticado em decorrência de procedimentos estéticos.

Nesta segunda-feira, 20, a artista de 64 anos respondeu aos críticos com uma nova foto postada no Twitter e a legenda: “Olhem como eu estou bonita agora que o inchaço da cirurgia passou”.

Na imagem, ela aparece usando um boné com os dizeres em inglês: “espiritualmente faminta”, nome de um podcast em inglês sobre cabala, religião que a cantora segue.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023